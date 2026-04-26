Küresel piyasalarda tırmanan gerilimle birlikte petrol fiyatları da bir aşağı bir yukarı oynarken, Türkiye’deki akaryakıt fiyatları da bu değişikliklerden etkileniyor. Petrol fiyatlarındaki yükseliş yeni zamları gündeme getirdi. Motorine çifte zam için pazartesi günü işaret edildi. Sektör kaynakları pazartesiden itibaren motorinin litre fiyatının 2,28 TL artacağını, benzinde ise litre başına 95 kuruşluk zam yapılacağını belirtti. FİYATLAR 70 LİRANIN ÜZERİNE ÇIKACAK Büyükşehirlerde motorin fiyatlarının belirgin şekilde artması beklenirken, motorinin litre fiyatının İstanbul’da yaklaşık 71,61 TL, Ankara’da 72,73 TL, İzmir’de ise 73,01 TL seviyelerine çıkması öngörülüyor. Orta Doğu’daki gelişmelerle, petrol fiyatlarında önümüzdeki günlerde yeni dalgalanmaların yaşanması bekleniyor.

