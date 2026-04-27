Olay, saat 22.00 sıralarında Kepez ilçesi Kültür Mahallesi 3805 Sokak üzerinde meydana geldi.
Sokak üzerindeki bir kafede maçı izleyen Galatasaray taraftarı Mehmet A., rakip takımın taraftarı tarafından kalçasından bıçaklandı.
Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
25 yaşındaki gencin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
ŞÜPHELİ ARANIYOR
Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlatırken, çevredeki güvenlik kameraları da incelemeye alındı.
Olay yeri inceleme ekipleri kafede detaylı çalışma yaparken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
KAFELER CADDESİNDE KUTLAMA
Öte yandan, aynı saatlerde Kepez ilçesi Kültür Mahallesi’nde bulunan kafeler caddesinde Galatasaray taraftarları galibiyeti kutladı.