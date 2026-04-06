Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk yarısında başına darbe alan Murillo, maçın ikinci yarısına kafa travması nedeniyle çıkamadı. Panamalı oyuncunun sakatlığı futbolseverlerde endişe yaratırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Panamalı futbolcunun transferinden itibaren ilk 11'den kesilen Gökhan Sazdağı ise ikinci yarıda zorunlu değişiklikle oyuna dahil oldu. Sazdağı'nın performansı, Siyah-Beyazlı taraftarları adeta çileden çıkardı.

KENDİ KALESİNE ATTI; REKOR KIRDI

Oyuna girdikten sonra 16 dakika içerisinde 9 top kaybı yapan sağ bek, Süper Lig'de bu sezonun negatif anlamda rekorunu kırdı. Top kayıplarının yanı sıra 31 yaşındaki oyuncu, Guendouzi'den gelen ortayı ters bir kafa vuruşuyla kendi kalesine gönderse de ağlara giden top, VAR incelemesinin ardından ofsayt nedeniyle iptal edildi.