Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe'ye 3-0 üstünlük sağladığı derbide hakem Yasin Kol'un kararları da çok konuşulmuştu. İki taraf da memnun olmadığı hakem yönetimini eleştirirken; Merkez Hakem Kurulu (MHK), Yasin Kol'un notunu 8.8 olarak açıkladı.

MHK tarafından verilen 10 üzerinden 8.8 puan, "çok iyi/mükemmel" yönetim anlamını taşıyor. Aynı sistemde 8.4 – 8.5 "iyi", 8.6–8.7 ise "çok iyi" performans olarak sınıflandırılıyor. MHK değerlendirmesine göre hakem Kol, sonuca etki edecek kritik hatalardan uzak durdu ve oyunu yüksek standartlarda yönetti.

Öte yandan kritik derbiyi 8.8 puanla kapatan Yasin Kol'un, bu hafta da Süper Lig'de oynanacak önemli bir karşılaşmada görev almasının beklendiği belirtildi.