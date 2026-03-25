İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Konuşmasında DEM Partili Sırrı Sakık'ın Nevruz bayramını işaret ederek sarf ettiği "Bursa'yı Amed'e çevirdiniz" ifadesine tepki gösteren Dervişoğlu "Bir grup etnik saplantılı şımarık adeta devlete kafa tutuyor, eli kanlı katili övüyor. ''Bursa'yı Amed'e çevirdiniz'' diyor. Provokatif aymaza bak" ifadesini kullandı.

Dervişoğlu konuşmasının devamında özetle şunları kaydetti:

Sıfatı Meclis Başkanı (Numan Kurtulmuş) olan zat da 'Bu süreç başarısız olursa Türkiye'de sivil siyaset bunun altında kalır'' diyor. Şu laflara bakar mısınız. Efendi sen Türkiye'yi darbe ile mi tehdit ediyorsun. Süreciniz batsın sizin hainliğiniz batsın.

Varsa yoksa bir teröristin özgürlüğü, terör örgütü yöneticilerinin de topluma entegrasyonları. Konuştukları bu! 24 yıllık iktidarları boyunca iki defa 'büyük proje' diye milletin önüne bunu koydular.

''TÜRK SORUNU VAR''

Kimse alınmasın; bu ülkede vatandaşlık sorunu var. Cumhuriyet mefhumuna düşmanlık güdenlerin; ağacıların, beycilerin, biatçıların, örgütçülerin türlü biçimlerde yol açtığı bir yurttaşlık sorunu var.

Aslına bakarsanız bu ülkede bir Türk sorunu var, bir Türk sorunu var!