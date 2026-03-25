Samsun'un Atakum ilçesinde bulunan CityMall AVM mahkemenin ruhsatsız olduğuna arar vermesinin ardından zabıta ekiplerince mühürlenerek kapatıldı. AVM içerisinde yer alan iş yerleri ve mağazaların faaliyetleri ise durduruldu. İlçe belediye ekipleri AVM içindeki dükanları tek tek mühürlerken Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri de tüm binayı mühürleyerek kullanıma kapattı.

BİR SONRAKİ KARARA KADAR KAPALI OLACAK

Samsun'da yer alan CityMall AVM öncesinde iş merkezi olarak ruhsatlandırılmış daha sonra ise AVM'ye dönüştürülmüştü. Alınan karar ise ruhsatın farklı bir iş türü ve mülk tipi için olduğunu belirterek AVM'nin mühürlenmesi oldu. AVM'nin ruhsatının tamamlanmama sebebi ise hissedarlar arasında çıkan fikir anlaşmazlıkları olarak aktarıldı.

Mallreport'ta yer alan habere göre AVM yöneticilerinden Yunus Emre Çelik, mahkeme kararına ve imar ayrılıklarına rağmen AVM'nin eksiklerinin giderildiğini ancak iki hissedarın imza atmamasından dolayı ruhsat başvurusunun tamamlanmadığını belirtti.

Çelik, belediyenin eksikler gierildiği halde henüz ruhsatı vermediğini ve bu durumun çalışanlar ile mağazaları mağdur ettiğini iddia etti. Yürütmeyi durdurma duruşmasında aksi bir kaar çıkmaması halinde ikinci bir karara kadar AVM'nin kapalı kapalı kalması bekleniyor. AVM'de çevik kuvvet ve polis ekipleri olası olumsuzluklar karşısında önlem aldı.