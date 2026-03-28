Cuma günü New York federal mahkemesine sunulan belgelere göre, ABD’li bankacılık devi Bank of America, hükümlü cinsel suçlu Jeffrey Epstein’in seks ticareti operasyonuna yardımcı olduğu iddialarıyla ilgili açılan davada 72,5 milyon dolarlık bir uzlaşmaya vardı. Geçtiğimiz Ekim ayında Epstein mağdurları adına açılan dava, bankanın ciddi ihmalleri olduğunu öne sürüyordu.

"KIRMIZI BAYRAKLAR GÖRMEZDEN GELİNDİ"

Dava dosyasında yer alan iddialara göre Bank of America; Epstein ve ortaklarına bankacılık ve yatırım hizmetleri sunarak, bu "seks ticareti girişimine" bilerek ve isteyerek katıldı. İddianamede bankanın, şüpheli işlemleri gösteren "kırmızı bayrakları" görmezden geldiği ve yasal düzenleme sorumluluklarını yerine getirmeyerek ağır ihmal içinde bulunduğu belirtildi.

BANKADAN AÇIKLAMA: "SORUMLULUĞU KABUL ETMİYORUZ"

Varılan uzlaşma uyarınca Bank of America, herhangi bir yükümlülük veya yanlış uygulama yapıldığını kabul etmedi. Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için mahkeme hâkiminin onayı gerekiyor.

Banka sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, "Daha önceki beyanlarımızın arkasındayız; Bank of America seks ticareti suçlarını kolaylaştırmamıştır. Ancak bu çözüm, meseleyi geride bırakmamıza ve davacılar için bir kapanış sağlanmasına imkan tanımaktadır," ifadeleri kullanıldı.

"JANE DOE" SİSTEMATİK İSTİSMAR İDDİALARI

Dava, mahkeme kayıtlarında "Jane Doe" takma adıyla anılan bir kadın ve benzer durumdaki diğer mağdurlar adına açıldı. Söz konusu kadın, 2011 yılında Rusya'da yaşarken Epstein ile tanıştığını ve "tarikat benzeri bir hayata" zorlandığını belirtti.

2011-2019 yılları arasında Epstein tarafından finansal, duygusal ve psikolojik olarak kontrol edildiğini belirten davacı, bu süre zarfında en az 100 kez cinsel istismara uğradığını ifade etti. İddiaya göre Epstein, kadının kirasını ve sahte bir işten gelen gelirini Bank of America hesabı üzerinden ödedi ve kadının göçmenlik durumunu bir tehdit unsuru olarak kullandı.

LEON BLACK VE 170 MİLYON DOLARLIK ŞÜPHELİ İŞLEM

Dava sürecinde odak noktalarından biri de Apollo Global Management’ın kurucu ortağı milyarder finansçı Leon Black oldu. Black, davada sanık olarak yer almasa da mağdur avukatları tarafından "kritik tanık" olarak tanımlandı. Banka, Black’in Epstein’e "vergi ve emlak planlama danışmanlığı" adı altında Bank of America hesabı üzerinden yaptığı 170 milyon dolarlık ödemeyi raporlamamakla suçlanıyor.

YASALAR VE BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

ABD yasalarına göre bankalar, kara para aklama veya dolandırıcılık gibi potansiyel suç faaliyetlerini işaretlemek amacıyla müşteri hesaplarındaki şüpheli hareketleri (SAR) yetkililere bildirmekle yükümlü. Ancak davada, Bank of America’nın Epstein hakkında bu raporları ancak onun 2019’daki ölümünden sonra hazırladığı iddia ediliyor.

Jeffrey Epstein, 2019 Ağustos ayında seks ticareti suçlamasıyla yargılanmayı beklediği federal hapishanede ölü bulunmuş ve ölümü intihar olarak kaydedilmişti.