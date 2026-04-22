Commerzbank tarafından yayımlanan analize göre, gümüşün mevcut piyasa değeri ekonomik gerçekleri yansıtmıyor. Bankanın analizinde, gümüşün adil değerinin ons başına 40 dolar civarında olması gerektiği vurgulanırken, mevcut fiyatların temel göstergelerden uzaklaştığı ifade edildi.

YÜKSELİŞİN KAYNAĞI GÜMÜŞ DEĞİL ALTIN

Analistler, gümüşteki artışın kendi dinamiklerinden ziyade altına endeksli ilerlediğini savunuyor. Gümüşün, tahvil getirileri veya dolar endeksi gibi geleneksel verilere göre değil, altındaki yükseliş trendine eklemlenerek değer kazandığı belirtiliyor. Kısacası gümüş, altının arkasındaki "güvenli liman" talebinden dolaylı olarak besleniyor.

JEOPOLİTİK RİSKLER FİYATI TUTUYOR

Banka, gümüşün "aşırı değerli" olduğunu düşünse de fiyatlardaki bu seyrin kısa vadede bozulmasını beklemiyor. Orta Doğu’daki savaş riskleri ve merkez bankalarının altına olan yoğun talebi, değerli metalleri desteklemeye devam ediyor. Altın güçlü kaldığı sürece, gümüşün de bu rüzgarla yüksek seviyelerde kalacağı öngörülüyor.

TAHMİNLER YİNE DE YUKARI YÖNLÜ

İlginç bir tezat olarak Commerzbank, "aşırı değerlenme" uyarısına rağmen uzun vadeli hedeflerini yükseltti. Fed'in faiz indirimlerine başlaması durumunda altının 5.000 doları, gümüşün ise ons başına 90 doları görebileceği tahmin ediliyor.