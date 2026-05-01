İsviçreli yatırım bankası UBS gümüş fiyat tahminini aşağı yönlü revize etti.

UBS, gümüş fiyatlarına yönelik kısa ve orta vadeli tahminlerini aşağı yönlü güncelledi. Banka, daha önce 100 dolar olarak açıkladığı haziran sonu gümüş fiyat tahminini 85 dolara çekti.

2027 YILINI DA AŞAĞI YÖNLÜ REVİZE ETTİ

Benzer şekilde eylül ayı hedefi 95 dolardan 85 dolara, aralık ayı hedefi 85 dolardan 80 dolara ve Mart 2027 öngörüsü ise 85 dolardan 75 dolara düşürüldü. Spot gümüş fiyatları şu sıralarda 73,80 dolar seviyelerinde işlem görürken gram gümüş ise 106,17 lirada hareketleniyor.

PİYASA AÇIĞINDA SERT DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

Söz konusu revizyon piyasadaki arz-talep dengesinin yeniden değerlendirilmesinin ardından geldi. UBS, 2026 yılı için gümüş piyasasındaki arz açığı tahminini radikal bir şekilde değiştirerek, yaklaşık 300 milyon onstan 60-70 milyon onsa indirdi.

UBS stratejistleri Wayne Gordon ve Dominic Schnider yayımladıkları notta şu ifadelere yer verdi:

"2026 yılı için yüksek fiyatlar nedeniyle güneş enerjisi sektöründen gelen talebin zayıflamasını bekliyoruz. Ayrıca yüksek fiyatlar gümüş eşya ve mücevher talebi üzerinde de baskı oluşturuyor. Bu kanalların toplam talebi yaklaşık 50 milyon ons azaltacağını tahmin ediyoruz."

MADEN ARZI ARTIYOR YATIRIMCI TALEBİ DÜŞÜYOR

Arz tarafında ise stratejistler, maden üretiminin yaklaşık 850 milyon onsa ulaşmasını bekledikleri daha güçlü bir tablo öngörüyor. Yatırım talebine değinen UBS, toplam ETF (borsa yatırım fonu) varlıklarının yaklaşık 70 milyon ons azalarak 794 milyon onsa gerilediğini, net spekülatif vadeli işlem pozisyonlarının ise 100 milyon onsun hemen üzerine çekildiğini vurguladı.

Banka bu gelişmelere bağlı olarak tam yıl yatırım talebi tahminini 400 milyon onsun üzerinden 300 milyon onsa indirdi. Stratejistler, "Daha düşük arz açığına paralel olarak tüm tahmin ufuklarında fiyat görünümümüzü kırptık. Baz senaryomuzda gümüşün genel olarak yatay seyretmesini bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

ALTIN, GÜMÜŞ İÇİN 'ÇAPA' GÖREVİ GÖRECEK

UBS, tahminlerini düşürmesine rağmen daha agresif kesintilerden kaçındı. Bunun temel nedeni olarak altının dengeleyici gücü gösterildi. Altın fiyatlarının yukarı yönlü trendini korumasını bekleyen banka, altının gümüş için önemli bir dayanak noktası olmaya devam edeceğini ve iki metal arasındaki korelasyonun son dönemde arttığını belirtti. Banka, altın-gümüş rasyosunun zaman içinde 75-80 bandına yerleşmesini öngörüyor.

YATIRIM STRATEJİSİNDE 'OYNAKLIK' VURGUSU

Strateji tarafında UBS, doğrudan uzun pozisyon tutmak yerine "oynaklık satışı" yapmayı tercih ettiklerini açıkladı. Şubat ayında gerçekleşen oynaklığın yüzde 150 seviyelerine yaklaşmasının ardından her ne kadar düşüş yaşansa da, oynaklığın tarihsel ortalamaların üzerinde seyrettiği ifade edildi. Banka, önümüzdeki üç ay boyunca getiri elde etmek amacıyla aşağı yönlü risklerin satılmasını cazip bir seçenek olarak nitelendirdi.