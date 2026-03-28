Güvenli liman altında oynaklık sürerken, yatırımcılar dev bankaların ve analistlerin güncel tahminlerine odaklandı. Rekor seviyelerin ardından son 4 ayın en düşük seviyelerini test eden ons altın, jeopolitik gerilimler ve doların küresel ölçekteki güçlenmesiyle baskılanmaya devam ediyor. Finans kuruluşlarının açıkladığı raporlarda, fiyat makasındaki büyüklük dikkat çekti.

ALTIN FİYATLARI NEDEN GERİ ÇEKİLİYOR?

Piyasa uzmanları, altındaki düşüşü üç temel nedene bağlıyor: Güçlü dolar endeksi ile yükselen faiz beklentileri, aşırı alım sonrası kısa vadeli yatırımcıların kâr satışı yapması ve merkez bankalarının fiziksel altın talebindeki dönemsel zayıflama.

Analistler, kısa vadede hızlı bir toparlanma yerine fiyatların belirli bir bantta dengelendiği uzun süreli bir konsolidasyon aşaması öngörüyor.

BANK OF AMERİCA'DAN TEKNİK DÜZELTME UYARISI

BofA, altın fiyatlarının güçlü rallinin ardından teknik olarak "dördüncü dalga düzeltme sürecine" girdiğini ve bu sürecin yıl sonuna kadar sürebileceğini öne sürüyor. Banka analizinde, 50 haftalık ortalamaya işaret eden 3 bin 967 dolar seviyesini kritik eşik olarak tanımlıyor.

CİTİGROUP VE GOLDMAN SACHS ÖNGÖRÜLERİ

Citigroup, mart sonu itibarıyla ons altının 5 bin dolar seviyesinde olacağını tahmin ederken; fiyatların yıl sonunda 4 bin 200 dolara, gelecek yılın ilk yarısında ise 4 bin dolar bandına gerileyeceğini öngörüyor.

Goldman Sachs ise daha iyimser bir tablo çizerek, bu ay sonu için 4 bin 673 dolar olan tahminini, yıl sonunda 5 bin 308 dolara yükseltiyor. Banka, gelecek yıl içinde fiyatların 5 bin 665 dolara kadar ulaşabileceğini kaydediyor.

JPMORGAN'DAN YÜKSEK HEDEFLİ TAHMİN

Diğer bankalara oranla daha yüksek beklentiler açıklayan JPMorgan, ons altının yıl sonunda 6 bin 300 dolar seviyesine çıkabileceğini öngördü. Bankanın 2027 yılı ikinci çeyrek tahmini ise 6 bin 560 dolar olarak kayıtlara geçti.

Haftayı gram altın tarafında 6 bin 343 liradan kapatan piyasalarda, bu veriler ışığında yatırımcıların temkinli bekleyişi sürüyor.