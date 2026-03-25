Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, borsa yatırımı vaadiyle dolandırıcılık yapıldığı iddiasına ilişkin operasyon düzenlendi.

65 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin borsa alanında yatırım yaptıklarını ve bu kapsamda halka arz edilecek şirketlerin olduğundan bahisle mağdurlardan para topladıkları mağdurlara küçük yatırımlara kazanç sağlandığı gösterilerek ödemelerini bir süre yaptıkları, daha sonra yüklü miktarlar talep ederek mağdurları dolandırdıkları ve bu işlemlerde birçok şirket hesabının kullanıldığı tespit edilmiştir. Bu kapsamda 24 Mart 2026 tarihinden itibaren Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ile birlikte gerçekleştirilen operasyonlarda, 65 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir."