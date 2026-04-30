Bilim insanları, buz tabakasının altında yaşamın sınırlı olacağını düşünüyordu. Ancak yapılan keşif beklentilerin çok ötesine geçti. Deniz tabanında süngerler, mercanlar, ahtapotlar ve dev deniz örümcekleri gibi çok sayıda canlıya rastlandı.

Araştırma ekibi, buzdağının ayrılmasıyla ortaya çıkan bu alanın onlarca, hatta yüzlerce yıldır izole durumda olduğunu belirtiyor. Buna rağmen bölgede oldukça zengin ve canlı bir ekosistemin varlığı dikkat çekti.

Uzmanlara göre en şaşırtıcı nokta ise bu canlıların güneş ışığından tamamen yoksun bir ortamda nasıl hayatta kaldığı. Normalde deniz yaşamı, yüzeyden gelen besinlere bağlıdır. Ancak bu bölgede yaşamın farklı kaynaklarla sürdüğü düşünülüyor.

Keşif, bilim dünyasında büyük yankı uyandırırken, araştırmacılar bu tür gizli ekosistemlerin iklim değişikliğiyle birlikte daha sık ortaya çıkabileceğini belirtiyor. Yeni çalışmaların, okyanusların bilinmeyen yönlerini anlamada kritik rol oynayacağı ifade ediliyor.