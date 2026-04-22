Havacılık dünyasında taşlar yerinden oynuyor. Ryanair, yolcularını yakından ilgilendiren radikal bir karara imza atarak havalimanı check-in ve bagaj teslim sürelerini güncelledi.

10 Kasım Salı gününden itibaren uygulanacak yeni tarife, özellikle bagajlı yolcular için "zamanla yarış" anlamına geliyor.

Artık 40 değil, 60 dakika

Ryanair tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, mevcut durumda kalkıştan 40 dakika önce kapanan check-in ve bagaj teslim hizmetleri, artık kalkışa 60 dakika kala sona erecek. Yani uçağa yetişmek için artık ekstradan bir 20 dakikaya daha ihtiyacınız var.

Sebep 'Güvenlik kuyruklarıymış'

Ryanair Pazarlama Direktörü Dara Brady, bu 20 dakikalık farkın nedenini şu sözlerle açıklıyor: "Müşterilerimizin pasaport kontrolünden ve havalimanı güvenliğinden geçmeleri için daha fazla zamana ihtiyacı var. Özellikle yoğun dönemlerde uzayan kuyruklar nedeniyle uçuş kaçıran yolcuların sayısını bu şekilde azaltacağız."

Havalimanlarını 'Kiosk'larla donatıyorlar

Şirket sadece süreyi değiştirmekle kalmıyor, havalimanı havalimanı gezip yeni bir sistem kuruyor. Ekim ayına kadar Ryanair'in hizmet verdiği noktaların %95'inde "kendi kendine bagaj teslim" (self-service) kioskları yer alacak.

Bu kiosklar Ryanair uygulamasıyla tam uyumlu çalışacak.

Yolcular bagaj etiketlerini kendileri yazdırıp teslim ederek masalardaki kuyrukları bypass edebilecek.

%80'lik kesim rahat

Bu değişiklik aslında tüm yolcuları vurmuyor. Ryanair verilerine göre:

Bagajlı %20: Valizini uçağın altına veren yolcular için bu 20 dakikalık ek süre hayati önem taşıyor.

Kabinci %80: Sadece el bagajıyla seyahat eden ve online check-in yapan yolcular için bu değişikliğin hiçbir etkisi yok. Onlar doğrudan güvenlik kontrolüne gitmeye devam edebilecek.