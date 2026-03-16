Alman pilot sendikası Vereinigung Cockpit (VC) tarafından yapılan açıklamada, oylamaya katılan pilotların yüzde 94’ünün grev yönünde oy kullandığı bildirildi. Bu sonuçla birlikte sendika yönetimi, gerekli görmesi halinde grev çağrısı yapma yetkisini elde etti.

EMEKLİLİK HAKLARI TARTIŞMASI KRİZ YARATTI

Sendika yetkilileri, Eurowings’teki anlaşmazlığın tıpkı ana marka Lufthansa’da olduğu gibi emeklilik planlarına yönelik katkı paylarının artırılması talebinden kaynaklandığını belirtti. VC’ye göre şirket yönetimi, mevcut fonların sistem içinde yeniden düzenlenmesini önerirken yeni bir finansal katkı yapmaya sıcak bakmıyor.

Sendika ise bu yaklaşımın pilotların uzun vadeli emeklilik güvencesini sağlamaya yetmeyeceğini savunuyor.

Lufthansa yönetimi, son dönemdeki zayıf finansal performans nedeniyle emeklilik fonlarına ek katkı yapılmasının şu aşamada mümkün olmadığını ifade etti. Buna karşın Eurowings yönetimi, taraflar arasında bir uzlaşma bulunabileceğine dair umutlarını koruduklarını açıkladı.

Tarafların bir sonraki müzakere turunun 25 Mart tarihinde yapılması planlanıyor.

SENDİKALARDAN TEPKİ

VC Başkanı Andreas Pinheiro yaptığı açıklamada, sendikanın diyaloga açık olduğunu vurguladı. Pinheiro, “Yapıcı görüşmeler yürütmeye hazırız. Ancak işverenlerin de somut ve güçlü taahhütler ortaya koyması gerekiyor. Pilotlar sürdürülebilir ve güvenilir bir çözüm bekliyor.” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz hafta Lufthansa pilotlarının gerçekleştirdiği grev Almanya genelinde ciddi aksamalara yol açmış, çok sayıda uçuş iptal edilirken hava ulaşımında büyük bir yoğunluk ve gecikme yaşanmıştı. Eurowings pilotlarının olası bir grevi ise Avrupa hava trafiğinde yeni aksamalara yol açabileceği endişesini gündeme getirdi.