2 Nisan’da yayınlanan “Erkekler de Yanar” şarkısıyla müzik dünyasında ses getiren Sezen Aksu ve Nazan Öncel hakkında ortaya atılan iddia magazin gündemini karıştırdı. Uzun yıllardır dostluklarıyla bilinen iki sanatçının arasının açıldığı konuşulurken, Nazan Öncel’in Harbiye Açıkhava konserinde kullandığı ifadeler dikkatlerden kaçmadı.

ŞARKI ÇIKTI, DOSTLARIN ARASI AÇILDI

Türk pop müziğinin unutulmaz isimlerinden Sezen Aksu ile Nazan Öncel, kısa süre önce “Erkekler de Yanar” adlı projede bir araya gelmişti. İki güçlü sanatçının ortak çalışması müzikseverlerden yoğun ilgi görürken ikili arasındaki dostluğun zarar gördüğü iddiası gündeme geldi.

''DOSTLUKLAR YALANMIŞ KANLICA'YI DA GÖRDÜK''

İddiaların fitilini ateşleyen olay ise Nazan Öncel’in Harbiye Açıkhava’da verdiği konser sırasında yaşandı. Sahnedeki konuşması sırasında dikkat çeken ifadeler kullanan Öncel’in, “Dostluklar yalanmış, Kanlıca’yı da gördük” sözleri sosyal medyada gündem oldu.





''YA OLDUĞU GİBİ GÖRÜNMELİ YA DA GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ OLMALI''

Öncel’in bu sözlerinin Sezen Aksu’ya gönderme olduğu yönünde çok sayıda yorum yapıldı. Özellikle Sezen Aksu’nun uzun yıllardır Kanlıca’daki eviyle özdeşleşmesi nedeniyle sözlerin doğrudan ünlü sanatçıyı hedef aldığı iddia edildi.

''Dostluklar da yalanmış. Sahteymiş onu anladım. Yakın geçmişte Erkekler De Yanar şarkısını söyledik, bir düet yaptık. Kanlıca'yı da gördük. Hani insanlar ya olduğu gibi görünmeli ya da göründüğü gibi olmalı.''

Sezen Aksu cephesinden konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmezken magazin kulislerinde yaşanan gerilimin perde arkası merak edilmeye başlandı.