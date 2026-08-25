UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 1-1'in rövanşında yarın Fransa temsilcisi Olimpik Lyon'a konuk olacak Fenerbahçe, 17 sezondur katılamadığı Şampiyonlar Ligi'ne 1 maç uzakta bulunuyor.

LYON ALARM VERDİ

Lyon yönetimi, yarın oynanacak Fenerbahçe maçında Türk taraftarların tribünlerde çoğunlukta olmasını engellemek için harekete geçti. Fransız basınına göre Lyon, Groupama Stadyumu'nun Lyon taraftarlarıyla dolması için özellikle karaborsa bilet satışlarının önüne geçmeye çalışıyor.

Bu doğrultuda Lyon, Fenerbahçe maçında Türk taraftarların tribünlerde çoğunlukta olmasını önlemek için 437 bileti iptal etti.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTTI

Lyon-Fenerbahçe maçı, Fransa Ulusal Holiganizmle Mücadele Birimi tarafından risk açısından 5 üzerinden 4. seviye olarak sınıflandırıldı. Bileti olmayan Fenerbahçe taraftarlarının stat çevresinde bulunmasına izin verilmeyecek. Güvenlik önlemleri artırıldı.