Endüstriyel metallerin öncüsü olan bakır, yeni haftaya güçlü bir yükselişle başladı.

Londra Metal Borsası (LME) ve Şanghay cephesinden gelen veriler, arz daralması ve talep beklentileriyle birleşince fiyatlar son ayların en yüksek seviyelerine demir attı. Bu sabah seansı itibarıyla bakır, hem üretim tarafındaki aksamalar hem de makroekonomik verilerin etkisiyle rotasını yukarı çevirdi.

LME VE ŞANGHAY BORSALARINDA YÖNÜNÜ YUKARI ÇEVİRDİ

Londra Metal Borsası'nda üç ay vadeli bakır fiyatları, geçtiğimiz Cuma günü test edilen üç aylık zirvenin ardından bugün yüzde 0,10 değer kazanarak ton başına 13 bin 586 dolara ulaştı.

Benzer bir hareketlilik Asya piyasalarında da yaşandı. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki en aktif bakır kontratı yüzde 0,68 artışla ton başına 104 bin 360 yuan seviyesinden işlem gördü.

ÇİN'DEN GELEN VERİLER BEKLENTİLERİ AŞTI

Dünyanın en büyük metal tüketicisi olan Çin'den gelen veriler piyasa duyarlılığını canlandırdı. Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun paylaştığı rakamlara göre nisanda Tüketici Fiyatları (TÜFE) yıllık yüzde 1,2 artarak yüzde 0,9’luk beklentiyi geride bıraktı. Üretici Fiyatları (ÜFE) ise yüzde 2,8 yükselişle 45 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Uzmanlar, üretici fiyatlarındaki bu keskin artışın iç talepten ziyade küresel enerji ve hammadde maliyetlerindeki yükselişten kaynaklandığına dikkat çekti.

DEV MADENDE ÜRETİM ERTELENDİ

Arz tarafında ise dev maden işletmecisi Freeport’tan gelen haberler fiyatlardaki yükselişi tetikledi. Endonezya’daki meşhur Grasberg madeninde tam kapasiteye dönüş hedefi 2027 yılından 2028 başlarına ertelendi.

Geçtiğimiz eylül ayında yaşanan heyelanın etkilerini üzerinden atamayan maden şu anda ancak yüzde 40-50 kapasite ile çalışabiliyor. Bu gecikme halihazırda dar olan bakır konsantresi piyasasındaki arz riskini daha da tırmandırıyor.

ENERJİ MALİYETLERİ VE JEOPOLİTİK RİSK

Bakır piyasası sadece arz-talep dengesiyle değil aynı zamanda yüksek enerji maliyetleriyle de mücadele ediyor. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan gerilim ve Brent petrolün 104 doların üzerinde seyretmesi metal işleme maliyetlerini de yukarı çekiyor.