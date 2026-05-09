Dünyanın en yaygın hızlı servis restoran zincirlerinden biri olan Subway, ana vatanı ABD’de sert bir küçülme dalgasıyla karşı karşıya kaldı. Franchise (bayilik) modelinde yaşanan tıkanıklıklar nedeniyle şube sayıları hızla eriyen dev şirket, 2025 yılı verilerine göre ABD genelinde 700’den fazla restoranını kapatmak zorunda kaldı.

ŞUBE SAYISI ÇAKILDI

FOX Business tarafından incelenen son franchise raporları, sandviç devinin son yılların en büyük daralmasını yaşadığını ortaya koydu. Birkaç yıl öncesine kadar ABD genelinde 22 binden fazla noktada hizmet veren zincirin şube sayısı, 2025 sonu itibarıyla 19 binin altına geriledi. Yıl boyunca 499 yeni şube açılmış olsa da, kapanan restoran sayısının 729’u bulması genel tablodaki düşüşü engelleyemedi.

Öte yandan yaklaşık 800 şubenin ise "geçici olarak" faaliyetlerini durdurduğu ve yeniden açılmak için beklediği bildirildi.

GELİR ARTARKEN ŞUBELER KAPANIYOR

Şirketin finansal verilerindeki ilginç bir detay ise kârlılık oranları oldu. Faaliyet gösterdiği alan daralmasına rağmen Subway, 2025 yılında net gelirini bir önceki yıla göre yaklaşık iki kat artırarak 688 milyon dolara çıkardı.

Ancak bu kâr artışına rağmen, bayilerden elde edilen toplam franchise gelirlerinin yüzde 6’dan fazla azalarak 767 milyon dolara gerilemesi, sistemin temellerindeki krizi gözler önüne serdi. Artan işletme giderleri ve maliyet baskısı, küçük yatırımcıların havlu atmasına neden olan en büyük etkenler arasında gösteriliyor.