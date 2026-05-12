Güney Amerika gezisi yapan bir turist, Kolombiya’daki otel odasında hayatının şokunu yaşadı. Aguachica şehrinde konaklayan turist, banyoya girdiğinde klozetin kenarına gizlenmiş dev bir Amazon çıyanıyla karşılaştı. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden turistin videosu kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

KLOZETİN İÇİNE GİZLENMİŞ

Görüntülerde, bilimsel adı Scolopendra gigantea olan dev çıyanın klozetin iç kısmına saklandığı görülüyor. Durumu fark eden turist, sifonu çekip elindeki çubukla klozete vurunca çok bacaklı dev canlı aniden ortaya çıkıyor ve kaçmaya çalışıyor.

Turist, paylaşımında “Neyse ki oturmadan önce kontrol ettim” ifadelerini kullanarak benzer bölgelerde konaklayanlara dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu. Video sosyal medyada yüz binlerce kez izlendi.

BOYU 30 SANTİMETREYE KADAR ULAŞABİLİYOR

Dünyanın en büyük çıyan türlerinden biri olarak bilinen Amazon dev çıyanı, yaklaşık 30 santimetre uzunluğa kadar büyüyebiliyor. Uzmanlara göre özellikle karanlık ve nemli alanları seven bu canlılar, banyolar ve gider çevrelerinde saklanabiliyor.

Oldukça güçlü bir zehre sahip olan türün ısırığı genellikle ölümcül kabul edilmese de yüksek ateş, şiddetli ağrı, aşırı şişlik ve titreme gibi ciddi belirtilere yol açabiliyor. Yetkililer, tropikal bölgelere seyahat eden kişilerin tuvaletleri kullanmadan önce kontrol etmeleri, ayakkabılarını silkelemeleri ve valizlerini kapalı tutmaları gerektiğini belirtiyor.