Küresel piyasaların yakından takip ettiği BofA Global Research ve Goldman Sachs, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına ilişkin öngörülerini revize eden son kurumlar oldu. Yüksek enerji fiyatlarının tetiklediği enflasyon baskısı ve iş gücü piyasasındaki dirençli seyir, faiz indirim beklentilerinin ötelenmesine neden oldu.

BOFA'YA GÖRE İLK İNDİRİM 14 AY SONRA GELECEK

BofA Global Research, Fed'in bu yılın geri kalanında faizleri sabit tutmasını beklediğini açıkladı. Kurum, 25 baz puanlık iki indirimin ancak Temmuz ve Eylül 2027 tarihlerinde gerçekleşebileceğini öngörüyor.

Daha önce ilk faiz indirimini Eylül 2026 olarak tahmin eden Goldman Sachs ise beklentisini Aralık 2026 ve Mart 2027 olarak güncelledi.

ORTA DOĞU GERİLİMİ VE ENERJİ FİYATLARI ETKİSİ

Orta Doğu'da 10 haftadır devam eden savaşın enerji fiyatlarını yukarı çekmesi, politika yapıcıların enflasyon riskleri konusunda temkinli kalmasına yol açtı. Bu durum, küresel aracı kurumların 2026 yılına dair ABD faiz tahminlerini yeniden şekillendirmesine ve "sınırlı indirim" ile "hiç indirim yapılmaması" senaryoları arasında bölünmesine neden oldu.

İSTİHDAM PİYASASI GÜCÜNÜ KORUYOR

Cuma günü açıklanan veriler, ABD'de Nisan ayı istihdam artışının beklentileri aştığını ve işsizlik oranının %4,3 seviyesinde sabit kaldığını gösterdi. Bu tablo, merkez bankasının faiz oranlarını bir süre daha değiştirmeyeceği yönündeki beklentileri güçlendirdi.

Goldman Sachs analistleri 8 Mayıs tarihli notlarında şu değerlendirmede bulundu:

"İş gücü piyasası bu yıl yeterince zayıflamazsa Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) son iki indirimi 2027 yılında yapmasını bekliyoruz."

FED İÇİNDE BÖLÜNME VE ENFLASYON HEDEFİ

Fed, 29 Nisan'daki toplantısında faizleri sabit bırakırken, 4'e karşı 8 oyla 1992'den bu yana en bölünmüş oylamalardan birine imza attı. ABD enflasyonu halen Fed'in yüzde 2'lik hedefinin oldukça üzerinde seyrediyor.

Piyasa oyuncuları, merkez bankasının yıl sonuna kadar faiz oranlarını yüzde 3,50 - yüzde 3,75 aralığında sabit tutacağını öngörüyor. BofA analistleri ise yeni dönem için şu notu düştü: "Gelecek Fed Başkanı Warsh'ın düşük faiz için bastıracağını düşünüyoruz ancak mevcut veri akışı şimdilik indirimlere engel oluyor. Yine de enflasyonun hedefe yaklaşmasıyla birlikte önümüzdeki yaz indirimler gündeme gelebilir."