2025 baharında fark edilen olayda, kumluk kıyılarıyla bilinen La Rouge Gölü’nün yerinde sadece çamur tabakası ve ölü balıkların kaldığı görüldü. NASA’nın Dünya Gözlemevi tarafından paylaşılan uydu görüntüleri, 2024 yılında koyu renkli ve kalp şeklinde görülen gölün, 2025 itibarıyla kahverengi bir tortu havzasına dönüştüğünü tescilledi.

DOĞAL BARAJ ÇÖKTÜ, SU 10 KİLOMETRE İLERİYE AKTI

Landsat 9 uydusundan alınan veriler, gölün doğu kıyısında devasa bir gediğin açıldığını ortaya koydu. Boşalan suyun kuzeydoğu yönüne doğru hareket ederek orman içinde yeni bir yol açtığı ve yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Doda Gölü’ne ulaştığı belirlendi.

Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi’nden uzman Diana Vieira, bu durumu "ani göl boşalması" olarak tanımladı. Vieira, genellikle buzul göllerinde görülen bu olayın, doğal ve buzul olmayan bir gölde yaşanmasının bilimsel açıdan nadir ve şaşırtıcı bir gelişme olduğunu ifade etti.

ORMAN YANGINLARI VE AĞAÇ KESİ

Araştırmacılar, gölün kurumasını hem doğal hem de insan kaynaklı faktörlerin birleşimine bağlıyor. Bölgede son iki yıldır yaşanan şiddetli orman yangınları ve on yıllardır süren ağaç kesimi faaliyetlerinin, toprağı bir arada tutan orman örtüsünü yok ettiği saptandı.

Britanya Kolombiya Üniversitesi’nden Younes Alila, bitki örtüsünün tahrip olmasının toprağın suya doygun kalmasına yol açtığını ve bunun da göl kıyılarını zayıflattığını belirtti. Karlı geçen kışın ardından gelen hızlı bahar erimesi, zayıflayan kıyı şeridine son baskıyı yaparak gölün tamamen boşalmasına neden olan gediği açtı.

BÖLGE HALKI VE DENİZCİLİKTE YENİ RİSKLER

Waswanipi Cree liderleri, benzer coğrafi koşullara sahip komşu göllerin de risk haritasına eklenmesi için çağrıda bulundu. Yerel halk, avcılık ve balıkçılık sahalarının haritasının kontrol dışı bir şekilde yeniden çizilmesinden endişe duyuyor.

Öte yandan, doğadaki bu uç olaylar denizcilik verilerini de etkiledi. Uyduların okyanuslarda 30 metreyi aşan anormal dalgalar kaydetmesiyle birlikte, seyir güvenliğine dair eski teorilerin yeniden gözden geçirilmeye başlandığı bildirildi.