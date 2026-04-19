Mısır Turizm ve Antik Eserler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, stratejik bir liman kenti olan Pelusium’da bulunan bu yapı, Nil Nehri ile doğrudan bağlantılı bir su ağına sahip. Arkeologlar, tapınağın mimari özellikleri ve konumu itibarıyla antik dönemde su ritüelleri için kullanıldığını değerlendiriyor.

SENATO BİNASI SANILAN YAPI TAPINAK ÇIKTI

Arkeolojik çalışmalar ilk olarak 2019 yılında, kırmızı tuğladan yapılmış dairesel bir duvarın ortaya çıkarılmasıyla başladı. İlk etapta şehrin senato binası olduğu tahmin edilen yapının, kazıların tamamlanmasıyla birlikte kare kaideli ve dairesel formda bir tapınak olduğu netleşti.

Aşağı Mısır ve Sina Eski Eserler Merkezi Otoritesi Başkanı Hesham Hüseyin, yaklaşık 35 metre çapındaki dairesel havuzun ortasında, adının kökeni Yunanca "çamur" anlamına gelen Pelusius tanrısının devasa bir heykelinin bulunduğunun tahmin edildiğini bildirdi.

NİL NEHRİ İLE FİZİKSEL BAĞLANTI

Tapınağın mühendislik detayları, antik kentin Nil Nehri ile olan bağını ortaya koydu. Havuzun etrafında kurulan su kanalları ve depoların, doğrudan Nil'in kollarından birine bağlı olduğu saptandı. Kazı sırasında havuz içerisinde bulunan Nil çamuru ve su kalıntıları, tapınağın tanrı Pelusius ile sembolik bir bağlantı kurmak üzere tasarlandığı tezini güçlendirdi.

Uzmanlar, stratigrafik analizler sonucunda tapınağın MÖ 2. yüzyılda inşa edildiğini ve MS 6. yüzyıla kadar yaklaşık sekiz asır boyunca kesintisiz olarak kullanıldığını belirledi.

KÜLTÜREL ETKİLEŞİMİN MİMARİ KANITI

Mısır Antik Eserler Yüksek Konseyi Genel Sekreter Vekili Hisham El-Leiti, keşfin Pelusium'un antik dünyadaki kozmopolit yapısını kanıtladığını ifade etti. Tapınağın mimari tasarımı, eski Mısır geleneklerini Yunan ve Roma tarzlarıyla birleştiren ünik bir yapı sergiliyor.

Yapılan keşif, Pelusium’un firavunlar dönemindeki askeri kale kimliğinin ve Roma İmparatorluğu dönemindeki gümrük noktası statüsünün yanı sıra, önemli bir dini merkez olduğunu da tescilledi. Bölgede 2022 yılında da pembe granitten yapılmış bir Zeus tapınağı da gün yüzüne çıkarılmıştı.