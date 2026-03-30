MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Türk siyasetine ilişkin dikkat çeken bir mesaj geldi.

TV100'de yer alan habere göre, Bahçeli, Türk siyasetinin arınma ve durulmaya ihtiyacı olduğunu belirtti.

Aktarılana göre Bahçeli, şunları söyledi:

"Toplumu huzurla bir arada tutan ahlaki değerler vardır. Bunların korunması gerekir. Aksi halde kirlenme yaygınlaşır. Siyaset bu işin sorumlu sahasıdır. Türk siyaseti de benzer bir arınma sürecine ihtiyaç duyuyor. Bu, tüm partiler için geçerli. Siyasette arınmaya ve durulmaya tüm partilerin ihtiyacı vardır. Siyaset daha şeffaf, daha tutarlı ve daha sorumlu bir zemine taşınmalı" diye konuştu.

CHP'YE ELEŞTİRİLERDE BULUNDU

Ana muhalefete yönelik eleştirilerde de bulunan Bahçeli, CHP'nin "kendi arınmasını yapması gerektiğini" söyledi.

Bahçeli, "MHP bu konuda her zaman üstüne düşeni yapmıştır; en ufak bir olay iddia olduğunda üstüne gider kim olursa olsun gerekli arınmayı yapar. Bu konuda şu an için ana muhalefetin buna ihtiyacı fazlasıyla vardır. CHP kendi arınmasını yapmalı toplumun hassasiyetlerine göre arınmalı ve durulmalıdır" ifadesini kullandı.

CHP'ye yönelik eleştirilerini sürdüren Bahçeli, "Zaman zaman Özgür Bey'e de söyledik. CHP'nin 4S'den kurtulması gerekiyor. Parti 4S'ye sıkıştı. Saraçhane, Söğütözü, Silivri, Sosyal medya... CHP'nin buradan sıyrılıp yüzünü Anıtkabir'e ve millete dönmesi gerekiyor." dedi.

'HASTA VE YAŞLI HÜKÜMLÜLER İÇİN GEREKLİ KANUNLAR ÇIKARILMALI'

"Terörsüz Türkiye" olarak nitelenen sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, sürecin hızlandırılması gerektiğini belirtti.

Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada siyaset üzerine düşeni yaptı. Şimdi artık sıra Meclis'te atılacak somut adımlarda. Hasta ve yaşlı hükümlüler konusu olsun, diğer konular olsun süreyi uzatmadan gerekli kanunlar çıkarılmalı.

Uzadığı takdirde bu sürece karşı iç ve dış yapılar boş durmayacak. Beklemenin hiçbir anlamı yok. Kimlik siyasetiyle, mezhepsel ayrışmalarla bir yere varmak mümkün değildir. Bunun kazananı yoktur.

Sancılı, kırılganlığı artıracak açıklamalardan kaçınmak esastır. Sabır ve sağduyu ile yürütülmesi gerekir."

'FETÖ SON DÖNEMDE HAREKETLENDİ'

Açıklamalarında FETÖ ile mücadeleye de değinen Bahçeli, "Terörle mücadele çok boyutludur. FETÖ ile mücadele kararlılıkla sürdürülmelidir. Son dönemde yine hareketlenmeye başladılar. En iyi bildikleri şeyi yapıp ülkeye kurumlara ve kişilere operasyonlar yapıyorlar. İçeride de dışarıda da bunların uzantıları var. Bunlarla mücadele aralıksız devam etmelidir. FETÖ tamamen temizlenmelidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu kudrete sahiptir" değerlendirmesinde bulundu.