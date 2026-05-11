Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin mutfak bölümünde bazı malzemelerin eksildiğinin belirlenmesi üzerine idari ve adli soruşturma başlatıldı. Durumun bildirilmesiyle Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında çalışma başlatıldı.

Yapılan incelemelerde, tıbbi sarf malzemesi dışında kalan çeşitli ürün ve eşyaların hastane dışına çıkarıldığı tespit edildi. Aralarında mutfak görevlisi, şoför ve hasta bakıcıların da bulunduğu 7 şüpheli “hırsızlık” ve “dolandırıcılık” suçlamasıyla gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.