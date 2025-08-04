İstanbul’un Başakşehir ilçesinde hayata geçirilecek Damla Kent projesine katılacak yatırımcılar bugün itibarıyla Borsa İstanbul’da ‘DMLKT’ koduyla işlem gören sertifikayı satın almaya başladı ancak projenin ne kadar başarılı olabileceği tartşılmaya devam ediyor.

1.4 MILYON SERTIFIKA GEREKLI

Küçük birikimlerle ev sahibi olma fırsatı sunduğu iddia edilen projeyle ilgili ALB Yatırım Başekonomisti Prof. Dr. Filiz Eryılmaz, “İlk etapta başarılı olması çok kolay gibi görünmüyor. Projenin, çevre projelere göre yüksekten arz edildiğine ve ilk etapta girmenin riskli olabileceğine dair bir kanı var” dedi.

Eryılmaz, bir banka veya aracı kurumda yatırım hesabı olanların katılabileceği ve talep toplama dönemi 8 Ağustos’ta sona erecek projeyle ilgili yorumlarını “İlk etapta değil ama sonrasında alım yapmanın daha uygun olabileceği yönünde hakim görüş görüyorum. Bence izleyip görmek lazım” ifadesiyle sürdürdü. Damla Kent projesinde 1+1 daireler için 631 bin 516 adet sertifika, 2+1 daireler için 863 bin 276 adet sertifika, 3+1 daireler için 1 milyon 384 bin 916 adet sertifika biriktirmek gerekiyor. Bir sertifikanın fiyatı 7 lira 59 kuruş olarak açıklandı.

BORSAYI OLUMSUZ ETKİLEYEBİLİR

Ekonomist Filiz Eryılmaz, gayrimenkul sertifikasının Borsa İstanbul’a etkisiyle ilgili “Borsa yatırımcıları hisse satıp, Damla Kent projesine geçerse endeks için hiç olumlu olmaz. Zaten endeks tarafından hacimler 200 milyar liranın altında. Güçlü halka arzların olduğu dönemlerde endeksin baskılandığını gördük” yorumunu yaptı.