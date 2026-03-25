1987 yılında Siirt’te askerlik görevini yaparken yaralanan ve 1990 yılında gazi olan Mehmet Altınkan, kamuya yerleştirilme sürecinde yaşadığı aksaklıklar nedeniyle yıllardır mağdur olduğunu öne sürdü. Defalarca başvuru yapmasına rağmen istihdam hakkının verilmediğini belirten Altınkan, yetkililere çağrıda bulundu.

“HAKKIMI KULLANAMADIM, MAĞDUR EDİLDİM”

Altınkan, gazilik hakkını aldıktan sonra 1991 yılında Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde mezarlık bekçisi olarak görevlendirildiğini ancak çalışma şartlarının uygun olmaması nedeniyle göreve başlamadığını ifade etti. Bu durumun ardından, gazilere tanınan istihdam kontenjanından yararlandığı gerekçesiyle Selçuk Üniversitesi tarafından kadroya alınmadığını belirten Altınkan, “Hakkımı kullandığım söylenerek beni işe almadılar” dedi. Yıllar sonra 2010’da üniversitede engelli kadrosundan işçi olarak çalışmaya başladığını dile getiren Altınkan, bu süreçte Sosyal Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından Konya’daki göreve başlamadığının tespit edildiğini söyledi. Yetkililerin, istihdam hakkının eşi ya da çocuğu tarafından kullanılabileceğini ifade ettiğini belirten Altınkan, “Çocuklarım yurt dışında, eşimden ayrıydım. Bu nedenle bu hakkı devretmem mümkün değildi” diye konuştu.

“OTELDE ÇALIŞMAM TEKLİF EDİLDİ”

Daha sonra çeşitli nedenlerle işinden ayrılarak Antalya’ya taşındığını anlatan Altınkan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne başvurduğunu ancak kamu yerine otelde çalışma teklif edildiğini söyledi. 60 yaşında olduğunu vurgulayan Altınkan, “Otelde çalışamayacağımı söyledim. Benim kamuda çalışma hakkım var, hakkımı istiyorum” dedi.

“EMEKLİ OLAMIYORUM”

Emekliliğine iki yıl kaldığını ancak iş bulamadığı için emekli de olamadığını ifade eden Altınkan, yaşadığı mağduriyetin giderilmesini talep etti.

Yetkililere çağrıda bulunan gazi Altınkan, “Tek isteğim bir kamu kurumunda istihdam edilmek. Hakkımın teslim edilmesini bekliyorum” diye konuştu.