Okullarda artan şiddet olaylarına karşı kalıcı ve kamusal bir çözüm üretmesi beklenen Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB), güvenlik sorununu velilerin sırtına yüklediği iddiaları gündeme geldi. Gaziantep’te iki farklı okulda velilerden “güvenlik personeli” adı altında 400 TL’ye varan katkı payı talep edilmesi tepki çekti.

OKULLARDA “GÜVENLİK GİŞESİ” DÖNEMİ

Gaziantep’te bazı okullarda velilere gönderilen mesajlarda, okul güvenliğinin sağlanması için ücret toplanacağı belirtildi. Uygulama kapsamında öğrencilerden dönemlik katkı payı istenirken, kardeş indirimleri de dikkat çekti. Bir okulda her öğrenci için birinci dönem için 300 TL, ikinci dönem için 300 TL, kardeşi olan öğrenciler için ise 250 TL talep edildi. Başka bir okulda ise “güvenlik personeli görevlendirilmesi” gerekçesiyle veli başına 400 TL katkı payı istendi.

VELİLERE GÖNDERİLEN MESAJLAR TEPKİ ÇEKTİ

Velilere gönderilen bilgilendirme mesajında, son dönemde yaşanan şiddet olaylarına atıf yapılarak güvenlik uygulamasının zorunlu hale getirildiği ifade edildi. Mesajda şu ifadeler yer aldı:

“Değerli velilerimiz… yaşanan vahim olaylar hepimizi derin bir üzüntüye boğmuştur… çocuklarımızın güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitim alabilmesi hepimizin önceliğidir… bu doğrultuda güvenlik personeli görevlendirilmesi planlanmaktadır… oluşacak giderlerin karşılanması için 400 TL katkı payı talep edilmektedir.”

Bir başka okuldan gönderilen bilgilendirmede ise ücretlerin nasıl toplanacağı şu sözlerle aktarıldı:

“Güvenlik ücretlerini öğrencilerle gönderebilir ya da okul aile birliği hesabına yatırabilirsiniz…”

“GÜVENLİK DEVLETİN ASLİ GÖREVİDİR”

Eğitim-İş Gaziantep Şube Başkanı Ali Arpat, okullarda güvenliğin bir hizmet değil, devletin temel sorumluluğu olduğunu vurguladı. SÖZCÜ'ye konuşan Arpat şu ifadeleri kullandı;

“Gaziantep’te velilerden 100 ila 400 TL arasında değişen ücretler talep edilmesi kabul edilemez, bu hukuksuz ve vicdansız bir uygulamadır. Eğitim İş olarak açıkça ifade ediyoruz: Eğitimde güvenlik bir “hizmet” değil, kamunun asli ve vazgeçilmez görevidir. Bu sorumluluğu velilerin sırtına yüklemek, devletin yükümlülüğünü açıkça ihlal etmesi anlamına gelmektedir. Okulların güvenliğini sağlamak için öğrencilerden para toplamak; kamusal eğitimi paralı hale getirmenin, eşitsizliği derinleştirmenin ve yoksul aileleri dışlamanın başka bir adıdır. Bu uygulama aynı zamanda anayasal eşitlik ilkesine aykırıdır ve eğitim hakkının açık bir şekilde gasp edilmesidir. Güvenlik gibi temel bir ihtiyacın “parası olan alır” anlayışına terk edilmesi asla kabul edilemez. Eğitim İş olarak uyarıyoruz: Bu hukuksuz uygulamaya derhal son verilmelidir. Okullarda güvenlik için gerekli tüm personel ve altyapı, merkezi bütçeden karşılanmalı; tek bir veliden dahi zorunlu ücret talep edilmemelidir. Aksi halde, Eğitim İş olarak bu dayatmayı kabul etmeyeceğimizi, hukuki ve demokratik tüm mücadele yollarını sonuna kadar kullanacağımızı kamuoyuna bildiriyoruz.”