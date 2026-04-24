İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses genç yaşında yakalandığı hastalığı anlattı. Armağan Çağlayan'ın programında konuşan Dilan Çıtak Tatlıses itirafıyla herkesi şaşırttı.

DİLAN ÇITAK'IN HASTALIĞI ORTAYA ÇIKTI

Dilan Çıtak Tatlıses, yaptığı açıklamada OKB (Obsesif Kompulsif Bozukluk) hastası olduğunu ve obsesif düzeyde titiz biri olduğunu belirtti:

''Ciddi OKB hastasıyım. Obsesiflik derecesinde titizim. Tedavi görüyorum. Kedilerim kumu eşeleyince uykumdan uyanıp süpürüyorum. Belki 10 defa ev süpürüyorum. Hayat benim için çok zor. Dışarıdan misafir gelsin istemiyorum. Misafir çorabını çıkarıp gezemez, iz yapıyor. Benim evimde anksiyeteler oluyor. ''

''TRAVMALARIM VAR''

Yaşadığı kavgalarla magazin gündeminde çok konuşulan Dilan Çıtak Tatlıses, ''Haksızlığa gelemiyorum, travmalarım var.'' diye konuştu.

''BABAMLA ÇALIŞAN BENİMLE ÇALIŞMAK İSTEMİYOR''

Babası İbrahim Tatlıses ile arasında yaşanan tartışmalara da değinen Dilan Çıtak Tatlıses, ''Magazin figürünün çocuğusun. Mecburen magazin hayatının bir bölümünde bulunuyor. Bulaşmak istemeyerek magazine bulaştım. Artık ne söylerse söylesin. Haksızlığa uğramayı sevmiyorum, adil davranılmıyor. İbrahim Tatlıses ile çalışan menajerler benimle çalışmak istemiyor. Bazı marka anlaşmalarım onun beyanlarından sonra iptal oldu. Televizyonda hakkımda ithamlarda bulununca hoş olmuyor. Hiçbir kötü beyanım olamaz kendisiyle alakalı. '' cümlelerini belirtti.