İpek Özbey ile Türkiye’nin cesur kalemlerinden Yılmaz Özdil, Sözcü TV'de "Kırmızı Beyaz" programında son gelişmeleri değerlendirdi.

Özbey, tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderilen Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ile gerçekleştirdiği görüşmeyi aktardı.

Dilek İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu’nun son üç gündür evde olmadığına dair soruya, "Zor. Uzun yıllardır birlikte olduğum ve sevdiğim birinin yanımda olmaması büyük bir eksiklik. Ama 13 yaşındaki kızım Beren, 'Babamın bir iş seyahatine gittiğini düşünmek istiyorum' diyerek bu süreçle başa çıkıyor. Bu kadar güçlü duran çocuklarımla birlikte üstesinden geliyoruz" diyerek yanıt verdi.

Dilek İmamoğlu, "Ülkemin geleceği için korkuyorum. Adalet ve demokrasi için korkuyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerini kaybetmesinden korkuyorum. Ama bu korkuyu içimde güce dönüştürmek için çaba harcıyorum" diye de ekledi.

'SARAÇHANE'DE 'ADALET' DİYE HAYKIRAN HALK VAR'

Özbey'in sorusu üzerine Saraçhane'deki mitingleri de değerlendiren İmamoğlu, "Saraçhane sadece Ekrem İmamoğlu'na sahip çıkılan bir yer değil, aynı zamanda hukuk, adalet ve eşitlik taleplerine haykırılan, demokrasi nöbetinin tutulduğu bir sembol oldu. Gençler, adaletin ve hukukun meşalesini taşıyarak umudu ve dayanışmayı harekete geçirdi. Meydanlarda 'adalet' diye haykıran bir halk var. Kimse özgürce nefes alamaz, kaygı içinde yaşamak kadar kötü bir şey yoktur" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin büyük bir birliktelik örneği sergilendiğini belirten İmamoğlu "Barışçıl yöntemlerle ve cesaretle hakkını arayan halkımız, 'Ya hep beraber, ya hiçbirimiz' diyerek sesini duyuruyor. Emekliler, anneler, babalar, gençler ve tüm halk tek yürek olarak demokrasiye sahip çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Dilek İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu ile görüşüp görüşmediği sorusuna ise "Bugün kendisiyle görüştüm. Morali çok yüksek, enerjisi her zaman olduğu gibi yüksek. Nerede olduğunun bir önemi yok, inandığı yoldan kolayca döndürülemez. Kendisinin aklı ve kalbi milletiyle, milletinin yanında olmaya devam edecek" diye yanıt verdi.