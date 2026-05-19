CHP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin’i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Dilek Kaya İmamoğlu, ziyarete ilişkin açıklamasını sosyal medya hesabı üzerinden yaptı. İmamoğlu paylaşımında, “CHP 5. Genel Başkanı, kıymetli büyüğümüz Sayın Hikmet Çetin’i tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek, Ekrem İmamoğlu ve şahsım adına geçmiş olsun dileklerimi ilettim” ifadelerini kullandı.

Açıklamasında Hikmet Çetin’in demokrasi ve Türkiye için uzun yıllar emek verdiğini vurgulayan İmamoğlu, “Değerli büyüğümüze acil şifalar diliyor; kendisine ve değerli eşi İnci Çetin’e sağlıklı, huzurlu ve güzel günler temenni ediyorum” dedi.