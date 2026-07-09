Yolcu treni, 8 Temmuz 2018 günü Edirne’den İstanbul’a gitmek üzere hareket etti. 362 yolcu ve 6 personelin bulunduğu tren, Çorlu’da raydan çıkıp devrildi. 7’si çocuk 25 kişi yaşamını yitirdi. 328 kişi yaralandı. Facianın üzerinden 8 yıl geçti. Üst düzey sorumlular ceza almadı. Yakınlarını kaybeden ailelere hiç geçmeyen bir acı ve karşılık bulmayan adalet çağrıları kaldı. Faciada oğlu Oğuz Arda Sel’i yitiren Mısra Öz, 8 yıllık süreci anlattı.

‘BU BİR İHMAL CİNAYETİDİR’

Öz, “8 Temmuz; sevdiklerimizin, bir ihmal cinayetinde yaşam haklarının ellerinden alındığı gün” dedi. Yıllardır oğlu için adalet mücadelesi veren Mısra Öz, “Dönemin TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın sorgudan bile geçmedi, aldığı kamu ihaleleriyle servetine servet kattı. Dönemin Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan milletvekili yapıldı. Bu cezasızlık, Çorlu’nun ardından yüzlerce insanımızın ihmaller nedeniyle ölümüne sebep oldu” ifadesini kullandı.

‘ASLA AFFETMEYECEĞİM’

Hendek’te havai fişek fabrikasındaki patlamayı, Bolu Kartalkaya’da 78 kişinin yanarak can verdiği yangın faciasını hatırlatan Öz şöyle devam etti: “8 yıl geçti, değişen hiçbir şey yok adalet tarafında. Çok üzgünüm. Öfkem ilk günkü gibi taze. Bizlere bunları yaşatanlara hakkımı helal etmiyorum, affetmiyorum ve hesap verecekleri günü bekliyorum. İçimdeki özlemi ve yokluğu anlatacak bir sözüm yok. Sonsuz bir acının geride kalmış enkazlarıyız biz.

‘Adalet rayların altında kaldı’

CHP lideri Özgür Özel, facianın yıl dönümünde hayatını kaybedenleri andı. “Acıları ilk günkü kadar taze olan ailelerin tek talebi adalet. Vicdanları rahatlatacak gerçek adalet sağlanana kadar ailelerin haklı mücadelesinin yanında olacağız” dedi.

Özgür Özel, “Adalet; ihmali, sorumluluğu ve kusuru bulunan herkesin hesap vermesiyle sağlanır” ifadesini kullandı. DEM Parti, “Çorlu’da adalet rayların altında kaldı. Ailelerin adalet mücadelesinin yanındayız” açıklamasında bulundu.