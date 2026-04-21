ABD, AKP Adıyaman eski Milletvekili Mehmet Metiner’e vize vermedi. 29 Mart’ta 3 günlük New York gezisine hazırlanan Metiner, diplomatik pasaportu olmasına rağmen 45 dakika bekletildiğini açıkladı ve “Hiç hoş değil ve onur kırıcı, umarın Dışişleri gereğini yapar’’ dedi.

ABD’nin Ankara Büyükelçiliğinde “Ret’’ cevabı verilen Metiner ‘’20 Nisan Pazartesi 08:15’te ABD Büyükelçiliğine vize başvurusunda bulundum’’ diyerek şunları söyledi:

“Fotoğrafım, parmak izim alındı, soruları cevapladım. ‘Milletvekili misiniz?’ dedi. ‘Ayrıca gazeteci’ dedi. ‘Evet’ dedim. ‘Bekler misiniz, biz sizi çağıracağız’ dedi. Yaklaşık 45 dakika beklettiler.”

MEKTUBA TEPKİ

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı, ABD Ankara Büyükelçiliği’ne yolladığı referans mektubunda Metiner’in vize sürecine yardımcı olunması için ricacı olurken, mektupta kullanılan ifadeler sosyal medyada tepki topladı. Bir kullanıcı, “Skandal! Dışişleri Bakanlığı’nın ABD Büyükelçiliği’ne hitaben kullandığı ifadelere bakın: ‘Saygılarını sunar’, ‘Nazik yardımlarını rica eder’, ‘Şeref duyar’, ‘En derin saygılarını yineler’.”

KARACA’YA DESTEK YOK

Şarkıcı Işın Karaca 11 Nisan’da ailesiyle tatil için gittiği Atina’da saatlerce bekletilip, sınır dışı edilmişti. Paylaştığı videoda, “Turist değil, adeta düşman ilan edildim” diyen Karaca, İzmir Marşı’nı okuduğu için sınır dışı edildiğini belirtmiş ve“Atina’ya girişim reddedildi. Neden? Çünkü Gümülcine’de “Ne mutlu Türk’üm diyene” dediğim ve İzmir Marşı’nı seslendirdiğim için. Milli bir meseleymiş.”

ÖNCE YAZDI SONRA SİLDİ

Mehmet Metiner vize kuyruğunda yaşadıklarını anlattığı X paylaşımını daha sonra sildiğini açıkladı. Metiner yeni paylaşımında, “Dışişleri Bakanlığımızdan aradılar. Gerekli hassasiyeti gösterdiler. Kendilerine çok teşekkür ederim. ABD’nin bu yanlış tavrına dikkat çekmeyi amaçlayan paylaşımım amacına ulaştığı için o paylaşımlarımı kaldırma gereği duydum” dedi.