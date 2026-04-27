En sık yapılan hataların başında, dişleri çok sert ve bastırarak fırçalamak geliyor. Pek çok kişi daha iyi temizlediğini düşünerek diş fırçasını dişlere baskıyla uygular. Ancak bu yöntem, diş minesinin aşınmasına ve diş etlerinin zamanla çekilmesine neden olabiliyor. Uzmanlar, sert fırçalamanın dişleri beyazlatmak yerine hassasiyeti artırdığını belirtiyor.

Bir diğer yaygın yanlış ise dişleri yatay hareketlerle hızlıca fırçalamak. Bu alışkanlık, diş yüzeyinde çizilmelere yol açarken diş etlerine de zarar verebiliyor. Doğru fırçalama yönteminin ise diş eti ile diş arasına 45 derecelik açıyla, nazik ve dairesel hareketlerle yapılması gerektiği ifade ediliyor.

Ayrıca diş macununun fazla kullanılması da sık yapılan hatalar arasında yer alıyor. Reklamların aksine fırça üzerine büyük miktarda macun sürmek gerekmiyor. Uzmanlara göre nohut büyüklüğünde macun yeterli olurken, fazla kullanım hem gereksiz hem de ağız içi dengesini olumsuz etkileyebiliyor.

Diş fırçaladıktan hemen sonra ağzı çok fazla suyla çalkalamak da etkisini azaltan bir başka alışkanlık olarak öne çıkıyor. Bu durum, macundaki koruyucu florürün diş yüzeyinde kalma süresini kısaltabiliyor.

Uzmanlar, doğru teknikle ve düzenli yapılan diş fırçalamanın ağız sağlığı için kritik olduğunu vurgularken, basit görünen hataların uzun vadede ciddi sorunlara yol açabileceği konusunda uyarıyor.