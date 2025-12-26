Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün Cuma hutbesi, "Kimliğimiz Geleceğimizdir" başlığıyla yayımlandı.

"HAYATIMIZI ZAYİ ETTİĞİMİZ GÜNLER"

Cuma hutbesinde, alkol tüketiminin beden ve ruha zarar verdiği, inançta yeri olmayan semboller, kumar ve şans oyunlarından uzak durulması çağrısı yapılarak, "Bu günler; değerlerimiz ve kimliğimizle bağdaşmayan eğlencelerle hayatımızı zayi ettiğimiz günler olmamalıdır. Bu günler; inancımızda ve kültürümüzde yeri olmayan sembollerle evlerin, iş yerlerinin ve sokakların donatıldığı bir ortama çevrilmemelidir. Bu günler; bedenimize ve ruhumuza zarar veren alkolün tüketildiği bir zaman dilimi haline getirilmemelidir. Bu günler; içinde alın teri olmayan, kendisiyle hayır yapılamayan, adı ne olursa olsun kumar, piyango ve şans oyunlarının oynandığı bir hale dönüştürülmemelidir" ifadelerine yer verildi.

Toplumsal yozlaşmaya da değinilen hutbede, tarih sahnesinden silinen milletlerin "yabancı kültürlerin etkisi altına girdikleri ve kimliklerine yabancılaştıkları" aktarıldı. Hutbede, insanlığın bugün ahlaki bir yozlaşmaya karşı karşıya olduğu belirtilerek, "Sınır tanımayan bir tarzda gerçekleştirilen eğlencelerle tertemiz yaratılan fıtrat bozulmak istenmektedir. İnsanın; zamanını ve imkanlarını harcadığı ölçüde mutlu olabileceği algısı üretilmektedir. Özüne ve kültürüne yabancı, kimliksiz nesiller oluşturulmaya çalışılmaktadır" denildi.

"HAYATIMIZI ZAYİ ETTİĞİMİZ GÜNLER..."

Yeni miladi yıl öncesine dikkat çekilen hutbede, "Bu günler; değerlerimiz ve kimliğimizle bağdaşmayan eğlencelerle hayatımızı zayi ettiğimiz günler olmamalıdır. Bu günler; inancımızda ve kültürümüzde yeri olmayan sembollerle evlerin, işyerlerinin ve sokakların donatıldığı bir ortama çevrilmemelidir. Bu günler; bedenimize ve ruhumuza zarar veren alkolün tüketildiği bir zaman dilimi haline getirilmemelidir. Bu günler; içinde alın teri olmayan, kendisiyle hayır yapılamayan, adı ne olursa olsun kumar, piyango ve şans oyunlarının oynandığı bir hale dönüştürülmemelidir" ifadelerine yer verildi.

Ömrün her anının "paha biçilmez bir hazine" olduğu vurgulanarak, "İnsanların hesaba çekilecekleri gün iyice yaklaştı; hâlbuki onlar gaflet içinde haktan yüz çevirmektedirler" ayeti hatırlatıldı. Hutbede, hayatın ahirete göre şekillendirilmesi gerektiği belirtilerek, "Bugüne kadar nasıl yaşadığımızı gözden geçirirken, halimizi ve geleceğimizi ebedi yurdumuz olan ahirete göre şekillendirelim. Unutmayalım ki, uzak gördüğümüz ölüm ve hesap bize çok yakındır" denildi.

AĞAÇLAR KESİLİRKEN SESSİZ KALDI, SÜSLENİNCE KARŞI ÇIKTI

Diyanet ağaçların ve sokakların süslenmesine karşı çıkarken Türkiye’nin dört bir yanında ormanlık alanların özel şirketlerin madencilik faaliyetlerine açılmasına karşı köylülerin direnişi sürerken, şirketler geri adım atmıyor. Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy Akbelen’de köylüler, yedi yıl boyunca ormanları ve zeytin tarlalarını korumak için mücadele etti. Bu mücadelenin sonucunda şirketler ‘Kesmiyoruz, taşlıyacağız’ dedi. Ancak İkizköy Muhtarı Nejla Işık ağaç kesiminin yeniden başladığını duyurdu.