Genç, babası ve sevgilisini takip ederek görüntülerini kaydetti. Eşi olayı öğrenince H.B. evi terk etti. Skandalın tüm ayrıntıları, Başkanlık makamındayken Ali Erbaş’a da iletildi; aldatılan eşin ayrıca resmi makamlara durumu bildirdiği öğrenildi.

H.B., Ali Erbaş’ın başkanlığı döneminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Genel Müdürlük görevindeyken ihale iddialarıyla gündeme gelmiş ve görevden alınmıştı. Ancak bir süre sonra Erbaş, H.B.’yi MÜSDAV’da yönetici olarak atadı. “Yasak aşk” ortaya çıkınca H.B. emekli oldu ve hakkında başka işlem yapılmadı. H.B.’nin genç sevgilisine araç tahsis ettiği, Diyanet tesislerinde konakladıkları ve yurt dışı dahil seyahatler yaptığı belirtildi.