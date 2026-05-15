Diyanet İşleri Başkanlığı'nda biri müftü olmak üzere 6 görevlinin 'sahte diploma' soruşturması kapsamından görevden uzaklaştırıldığı iddia edildi.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in Diyanet İşleri Başkanlığı kaynaklarından aktardığı bilgilere göre, Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı, “Sahte diploma iddiası” kapsamında soruşturma başlattı.

Soruşturmanın müfettişinin söz konusu kişilerin kurum ile ilişkisinin kesilmesini teklif ettiği bildirilirken, Atama Yer Değiştirme (AYK) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) kararları ile altı kişinin Diyanet İşleri Başkanlığı’yla ilişkisi kesildi. Görevden uzaklaştırma gerekçesi olarak ise sahte diplomayla kuruma atanmaları gösterildi.

Diplomasının sahte olduğu belirtilen müftü ve beş ismin, kamuda görev aldıkları süre boyunca aldığı tüm maaşların, yasal faiziyle birlikte tahsil edilmesinin talep edildiği belirtildi.