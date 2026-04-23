Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı yatılı kuran kurslarına giden çocuklar, bayram coşkusunu yaşayamayacak.

Milli bayramlara alerjisi olan Diyanet, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında yatılı kutan kurslarını tatile sokmadı. Geçen yıl da 30 Ağustos ve 29 Ekim’de yatılı kuran kursları tatil edilmemişti. 81 il ve çok sayıda ilçede bulunan yatılı kuran kurslarının milli bayramlarda eğitime devam etmesi uygulamasını eski Başkan Ali Erbaş başlattı.

ERBAŞ DÖNEMİNDE BAŞLADI

Eski Diyanet İşleri Başkanları Ali Bardakoğlu ve Mehmet Görmez döneminde Milli Eğitim Bakanlığı’nın uyguladığı resmi tatillere uyuluyordu. Ali Erbaş döneminde ise hiçbir resmi tatilde kuran kurslarına ara verilmedi. Devletin resmi ilan ettiği ulusal bayramlara ilişkin kanuna ve talimata uymadı. Yeni Başkan Safi Arpaguş da Erbaş’ın izinden gidiyor.

Diyanet kaynakları, “Hafızlık kurslarındaki çocuklar Cumhuriyet değerlerini öğrenmeden yetişiyor. Okudukları kurs Cumhuriyetin kazanımı. Yapılan yanlışlar genç nesillere ve zihinlere zarar veriyor” ifadelerini kullandılar. Bu uygulamadan çocukların yanı sıra resmi bayramlarda da tatil yapamayan kuran kursu personeli de şikayetçi.

Diğer milli bayramlarda olduğu gibi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gibi ismi çocuk bayramı olan günde bile henüz çocuk olan öğrencilerin eğitim gördüğü yatılı kuran kursları çalışmaya devam ediyor.