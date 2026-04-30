eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Konya Seydişehir Kaymakamı olduğu dönemde engelli vatandaş Mehmet Koyuncu’nun defnedilmesi sırasında mezara inerek cenazeyi toprağa koydu.

Dönemin Diyanet Başkanı Mehmet Görmez’in önerisiyle, Sonel’e “Yetim ve Öksüz Babası” ödülü verildi. Diyanet, “Cenazeyi bizzat elleriyle koyması bile bu iyilik ödülünü alması için yeterlidir” açıklaması yaptı. Ödülü Konya Müftüsü Ali Akpınar verdi.

ÖDÜLLERE DOYMAMIŞ

Sonel’e daha önce de “Yılın kaymakamı ve idarecisi, Çocuk Hakları, Çocuk Dostu, Farkındalık, Yön Veren 100 İsim, Sosyal Sorumluluk” ödülleri verildiği ortaya çıktı. Sonel, kaymakamlık yaptığı dönemde farklı valilerden 15 başarı belgesi, Millî Eğitim Bakanlığı’ndan 2 takdirname, İçişleri Bakanlığı’ndan ise teşekkür belgesi almış. Sonel’e 3 Fahri Hemşehrilik Beratı ve Trabzon Of’un Altın Anahtarı da verilmişti.