Olay, dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi’ndeki Serhat Sitesi’nde meydana geldi. Zübeyir Ateş, site bahçesinde henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı eşi Kerime Ateş ve kızı H.A.’ya tabancayla ateş açtı. Anne ve kızı kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kerime Ateş’in hayatını kaybettiği belirlendi, ağır yaralanan H.A. ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kerime Ateş’in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi. Gözaltına alınan Zübeyir Ateş, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.