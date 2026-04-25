Olay, 13 Nisan sabahı Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi Dr. Sıtkı Göral Caddesi’nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre F.D. ile uzun süredir birlikte olduğu Bayram arasında yaşanan tartışmalar sonrasında şüpheli, genç kadını pusu kurarak bıçakladı. Ağır yaralanan F.D., çocuklarıyla birlikte kendi imkanlarıyla bir yolcu minibüsüne binerek hastaneye gitti. İlk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen kadın, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

‘4 GÜN BOYUNCA PUSUYA YATMIŞ’

Mehmet Zülfü Bayram'ın son 1,5 yıldır kendisine psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığını ve sürekli tartıştıklarını belirten F.D., “Sürekli beni namussuzlukla tehdit ediyordu. Son 2 aydır da yoğunlaşan şiddet gittikçe arttı. Şahitler huzurunda benden ayrıldı. Geldim eve, 4 gün boyunca burada pusuya yatıyormuş. Beni takibe almış. ‘Bakalım beni aldatıyor mu, aldatmıyor mu’ diye. Bir gün evi temizliyordum. 19.00 civarları beni aradı, ‘Neredesin’ dedi. ‘Evdeyim, nerede olacağım’ dedim. Kapıyı açmamı istedi, korkudan açtım. Açtığım gibi evinin içine girdi, ben kapının eşiğinde durdum. ‘Sana zarar vermeyeceğim’ dedi. Ben de inandım. Aldım içeriye, 2 çocuğumu da aldık getirdik eve. Hiçbir şey olmamış gibi davrandı. Ben onun cebinde o bıçağı zaten görmüştüm ama benim için olabileceğini aklımın ucuna getirmedim” dedi.

‘ÇOCUKLAR BAĞIRINCA KAÇIP GİTTİ’

F.D., saldırının ardından çocuklarıyla kendi imkanlarıyla hastaneye gittiğini belirterek, “Olay günü sabah saat 06.10'da alarm çaldı. Aşağıya indim, baktım aracı da yok. Sonra binanın içine girdim, o sırada binanın kapısının arkasına saklandığını gördüm. Saldırarak beni defalarca kez sırtımdan bıçakladı. Sonra ben yere yığıldım, bu kez sağ tarafımdan bıçakladı. Kendini kaybetmiş gibiydi. Yere yığıldım, çocuklar bağırınca o kaçıp gitti. Sonra yerden kalktım. Çocuklarım korkmasın diye bileğimi tuttum, kaldırdım ve yaramı kapattım.

Cadde üzerinde durup, ‘Namus davasıdır’ diyerek kimsenin bana yardım etmesine izin vermedi. Sonra bir dolmuşa can havliyle çocuklarımı da alarak bindim. Şoför beni özel bir hastaneye bıraktı. Oradan da Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevkim yapıldı. Tabii şikayetçi oldum ve tutuklandı. Ben bir anneyim. Devletten yardım istiyorum, sahip çıksınlar bana. Kimsenin benim gibi olmasını istemiyorum. Çünkü ben yaşadım. Eskiden televizyonlarda görüyordum ama şu an kendim yaşıyorum. Gerçekten çok zor bir süreç. O an bilincimi kaybetmedim. Kaybetseydim şu an yoktum” diye konuştu.