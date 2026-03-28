Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, gece saatlerinde Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi 1061’inci Sokak'ta bulunan 6 katlı Habib Apartmanı sakinleri, binanın kolonlarından sesler geldiğini fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Endişe yaratan ihbar üzerine adrese hızla AFAD, polis ve belediye ekipleri sevk edildi.
Bölgeye ulaşan ekiplerin yaptığı ilk kontrollerin ardından, olası bir tehlikeye karşı 10 dairenin bulunduğu apartmanda yaşayan toplam 51 kişi tedbir amacıyla tahliye edildi. Çevresinde güvenlik önlemleri alınan binada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince detaylı teknik inceleme yapılacağı belirtildi.