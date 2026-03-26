Diyarbakır Valiliği, saat 18.34 sıralarında, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil bir polis aracı bölgede seyir halindeyken patlama meydana geldiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, patlamanın yol kenarına bırakılan ve içerisinde el yapımı patlayıcı (EYP) olduğu değerlendirilen bir poşetin üzerinden geçilmesiyle gerçekleştiği aktarıldı.

Valilik, söz konusu olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığını, polis aracında da hasar oluşmadığını bildirdi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan teknik ve kamera incelemelerinde, el yapımı patlayıcının (EYP) saat 18.21 sıralarında bir motosikletli şahıs tarafından yol kenarına bırakıldığı, aradan geçen süre içerisinde farklı araçların da aynı güzergâhı kullandığı, patlamanın ise yaklaşık 12 dakika sonra gerçekleştiği tespit edilmiştir.

Elde edilen mevcut bulgular çerçevesinde bu aşamada, uzaktan kumanda mekanizması bulunmayan söz konusu patlayıcıyla doğrudan polis aracının hedef alındığına dair bir bulguya ulaşılmamıştır.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ilgili birimlerce geniş çaplı tahkikat başlatılmış olup, olayın aydınlatılması ve olaya karışan şüpheli ya da şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir."