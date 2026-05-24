Ekranların dikkat çeken yapımlarından Güller ve Günahlar için sezon ortasında önemli bir değişiklik yapıldı. Sezon boyunca cumartesi akşamlarının en çok izlenen dizileri arasında yer alan yapımın sezon final tarihi öne çekildi.

SEZON FİNALİ ÖNE ÇEKİLDİ

Kanal D ekranlarında, yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün üstlendiği NGM imzalı Güller ve Günahlar dizisi, sezon başından bu yana güçlü reyting performansıyla dikkat çekiyordu. Murat Yıldırım ve Cemre Baysel’in başrollerini paylaştığı yapımın sezon finalinin başlangıçta 20 Haziran’da yapılması planlanıyordu.

Ancak gelen yeni kararla birlikte sezon final tarihi 13 Haziran’a alındı. Değişikliğin nedeni resmi olarak açıklanmazken, dizinin takipçileri bu gelişmeyi sosyal medyada tartışmaya başladı.

ZEYNEP AİLENİN GÜÇLÜ ÜYESİNE DÖNÜŞTÜ

Son bölümde ise hikâyede yaşanan gelişmeler dikkat çekti. İlk bölümlerde mütevazı bir çiçekçi olarak tanıtılan “Zeynep” karakteri, zamanla Tecer Ailesi’nin güçlü ve etkili bir üyesine dönüşerek hikâyenin merkezine yerleşti. Bu değişim, dizinin yeni bölümüne damga vuran en önemli gelişmelerden biri oldu.