Enerji krizinin gölgesindeki Avrupa’da, ısınma alışkanlıkları kökten değişiyor. Tüketimin neredeyse yarısının iklimlendirme kaynaklı olduğu kıtada, fosil yakıtlara olan bağımlılığı bitirecek hamle "ısı pompaları"ndan geldi. Avrupa Komisyonu’nun temiz enerji dönüşümünde ana aktör ilan ettiği sistemler, yüksek faturalardan kaçan hanelerin bir numaralı tercihi haline geldi.

SATIŞ RAKAMLARI YENİDEN YÜKSELİŞTE

2022 yılında 2,8 milyon adetle zirveyi gören ısı pompası pazarı, sonraki iki yılda yaşanan hafif gerilemenin ardından 2025 yılı itibarıyla yeniden atağa kalktı. Yılın ilk verilerine göre satışlar 2,34 milyon adedi aşarak piyasada güçlü bir toparlanma sinyali verdi. Hanelerin yıllık ortalama 270 euro seviyesinde net tasarruf sağladığı tahmin ediliyor.

JEOPOLİTİK RİSKLER ALTERNATİF ARAYIŞINI HIZLANDIRDI

Orta Doğu’da tırmanan gerilim ve küresel enerji arzındaki belirsizlikler, tüketicileri daha öngörülebilir enerji kaynaklarına yönlendiriyor. Özellikle İngiltere pazarında mart ayı içerisinde satışların kısa sürede yüzde 51 oranında artış göstermesi, enerji güvenliği endişesinin somut bir sonucu.

7 YILDA KENDİNİ AMORTİ EDİYOR

Sistemi kullananların deneyimleri, yatırımın kısa sürede geri döndüğünü kanıtlıyor. Devlet desteklerinden faydalanarak kurulum yapan kullanıcılar, aylık enerji faturalarının 255 sterlinden 180 sterline kadar düştüğünü belirtiyor. Mevcut maliyet tablosuyla sistemin yaklaşık 7 yıl içinde kurulum masrafını tamamen çıkardığı hesaplanıyor.

DONDURUCU SOĞUKLARDA BİLE KESİNTİSİZ PERFORMANS

Isı pompalarının en büyük avantajı, dış ortam sıcaklığından bağımsız olarak ev içindeki ısı dengesini sabit tutabilmesi. Teknik verilere göre:

Sistemler -10 dereceye kadar tam verimlilikle çalışabiliyor.

Ekstrem soğuklarda bile geleneksel elektrikli ısıtıcılara göre çok daha düşük maliyet sunuyor.

Patlama veya sızıntı gibi riskleri barındırmadığı için daha güvenli bir kullanım sağlıyor.

Artan enerji fiyatları ve fosil yakıtlara getirilen kısıtlamalarla birlikte, ısı pompalarının önümüzdeki dönemde standart ev donanımı haline gelmesi bekleniyor.