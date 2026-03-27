Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, doğal gaz faturalarında elektrik sistemine benzer şekilde kademeli tarifeye geçiş için çalışma başlattı. 1 Nisan’dan itibaren uygulanması planlanan düzenleme kapsamında, hane halkının tüketim düzeyi esas alınarak devlet desteğinden yararlanma kriterleri yeniden tanımlanacak.

KADEMELİ TARİFE DÖNEMİ BAŞLIYOR

Yeni modelle birlikte doğal gaz tüketimi, aylık ortalamalar üzerinden değerlendirilecek. İllerin iklim koşulları ve tüketim alışkanlıkları dikkate alınarak farklı kademe sınırları belirlenecek. Buna göre, ortalama tüketimin yüzde 75 üzerinde doğal gaz kullanan aboneler devlet desteği kapsamı dışında kalacak.

İL BAZLI TÜKETİM MODELİ UYGULANACAK

Sabah'ta yer alan habere göre, yeni sistemde her ilin aylık doğal gaz tüketim ortalaması ayrı ayrı hesaplanacak. Özellikle kış aylarında artan tüketim dikkate alınarak bölgesel farklılıklar modele yansıtılacak.

Örneğin, Ankara ve İstanbul’da kış aylarında ortalama 200 metreküp tüketim baz alınırsa, bu seviyenin yüzde 75 üzerine çıkan kullanıcılar destekten yararlanamayacak. Yaz aylarında ise düşük tüketim ortalamaları üzerinden yeni eşikler belirlenecek.

DESTEK KAPSAMI VE ABONE SAYISI

Türkiye genelinde yaklaşık 21,8 milyon doğal gaz abonesi bulunurken, yeni düzenlemeden 2,8 milyon abonenin etkilenmesi bekleniyor. Yaklaşık 19 milyon abonenin ise mevcut destek sisteminden yararlanmaya devam edeceği belirtiliyor.

Mevcut uygulamada doğal gaz faturalarının yaklaşık yüzde 45’i devlet tarafından karşılanıyor. Yeni sistemle birlikte desteğin daha çok düşük ve orta tüketimli hanelere yönlendirilmesi hedefleniyor.

BÖLGESEL TÜKETİM FARKLILIKLARI

Doğal gaz tüketimi Türkiye genelinde bölgelere göre önemli farklılıklar gösteriyor. Son verilere göre Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde tüketim oranları daha yüksek seyrederken, Ege ve Akdeniz bölgelerinde daha düşük seviyeler görülüyor.

Geçtiğimiz yıl hane başı en yüksek yıllık tüketim 1.662 metreküp ile Hakkari’de kaydedildi. Erzurum, Ardahan, Bitlis ve Van da yüksek tüketimin görüldüğü iller arasında yer aldı.

AMAÇ VE MEVCUT SİSTEM

Düzenlemenin temel amacının, enerji desteklerinin daha adil ve tüketim odaklı şekilde dağıtılması olduğu ifade ediliyor. Soğuk iklimli illerde yüksek tüketimin dezavantaj oluşturmaması için il bazlı ortalamaların dikkate alınacağı belirtiliyor.

Yeni kademeli tarife sistemiyle birlikte, doğal gazda devlet desteğinin tüketim düzeyine göre yeniden şekillendirilmesi ve desteklerin daha hedefli bir yapıya kavuşturulması planlanıyor. Uygulamanın 1 Nisan itibarıyla yürürlüğe girmesi öngörülüyor.