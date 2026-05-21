36 yılı aşkın holding yöneticiliği deneyimine sahip olan Göral’ın liderliği, Doğanlar Holding’in kurumsal yapısını güçlendirme, portföy değerini artırma ve stratejik büyüme hedeflerini hayata geçirme yolunda kritik bir dönüm noktasını temsil ediyor.

Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Doğan konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Hakan Göral’ın Doğanlar Holding bünyesine katılması, grubumuzun kurumsal dönüşüm ve değer yaratma yolculuğunda belirleyici bir adımıdır. Büyük holding yapılarında edindiği kapsamlı deneyim ve kanıtlanmış liderlik vizyonuyla, tüm grup şirketlerimize somut değer katacağına inanıyoruz.”

Yeni Dönemin Stratejik Öncelikleri

Hakan Göral’ın göreve başlamasıyla birlikte, Doğanlar Holding’in önümüzdeki dönem ajandasında kurumsal yönetişimin güçlendirilmesi öncelikli başlık olarak öne çıkıyor.

Stratejik büyüme ve portföy yönetimi kapsamında; çekirdek iş kollarında değer artırıcı adımların yanı sıra, BIOEN ve DGNMO kodlarıyla Borsa İstanbul’da işlem gören grup şirketlerinde operasyonel verimliliğin ve şirket değerinin artırılması hedefleniyor.

Ayrıca organik ve inorganik büyümeyi destekleyecek birleşme, satın alma ve stratejik ortaklık fırsatlarının değerlendirilmesi de grubun öncelikli gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Hakan Göral Kimdir?

1967 doğumlu Hakan Göral, Boğaziçi University Makine Mühendisliği Bölümü mezunudur. Marmara University’nde Endüstri Mühendisliği alanında yüksek lisansını tamamlayan Göral, ayrıca Northwestern University Kellogg School of Management ve Stanford University’de ileri düzey yöneticilik programlarına katılarak akademik birikimini güçlendirmiştir.

Profesyonel kariyerine 1990 yılında Koç Holding bünyesinde başlayan Göral, burada 12 yıl görev yapmıştır. Ardından, İtalyan Magneti Marelli ortaklığı olan Mako’da 4 yıl boyunca üst düzey yöneticilik yapmıştır. Sonrasında Kuzey Avrupalı otomotiv yan sanayi grubu Componenta’da 6 yıl boyunca Türkiye operasyonlarından sorumlu Başkan – CEO ve uluslararası yönetim ekibi üyesi olarak görev almıştır.

Ardından İnci Holding’de dört yıl boyunca Grup CEO’su olarak tüm grup şirketlerinden sorumlu görev üstlenmiş, sonrasında Tekfen Holding’de son üç yılı Grup CEO’su olmak üzere toplam on yıl görev yapmıştır.

Otomotiv, lojistik, tarım, inşaat ve enerji başta olmak üzere birçok sektörü kapsayan bu holding portföylerinde; kurumsal yönetim, stratejik dönüşüm, birleşme ve satın alma entegrasyonu ile dijital dönüşüm alanlarında önemli projelere liderlik etmiştir.

Componenta, İnci Holding ve Tekfen Holding’de yeniden yapılandırma ve M&A süreçlerinde aktif rol alarak yeni büyüme akslarının oluşturulması ve hayata geçirilmesinde önemli katkılar sağlamıştır.

Kariyeri boyunca pek çok şirkette yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi ve yönetim kurulu komitelerinde görev alarak; farklı disiplinler ve kurumsal kültürler içerisinde güçlü bir kurumsal yönetim deneyimi kazanmıştır.

Doğanlar Holding Hakkında

Doğanlar Holding’in temelleri, 1972 yılında Hacı Ali Doğan’ın Çanakkale’nin Biga ilçesinde kurduğu Doğan Mobilya ile atılmıştır. Şirket, yıllar içinde istikrarlı bir büyüme göstererek bugün farklı sektörlerde faaliyet gösteren güçlü bir holding yapısına dönüşmüştür.

Holding bünyesinde, BIOEN (Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş.) ve DGNMO (Doğanlar Mobilya Grubu) gibi Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler yer almaktadır.

Holding, enerji, mobilya, perakende ve inşaat başta olmak üzere farklı sektörlerde faaliyet göstererek uzun vadeli değer yaratmayı hedeflemektedir.

Kurumsal yönetim anlayışı, güçlü finansal yapısı ve stratejik büyüme vizyonuyla Doğanlar Holding hem ulusal hem de uluslararası ölçekte rekabet gücünü artırmaya devam etmektedir.

Sürdürülebilirlik, kurumsal dönüşüm ve uzun vadeli değer yaratma odağıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.