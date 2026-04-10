“Kim Milyoner Olmak İster” yarışmasında 300 bin TL’lik soru heyecan yarattı. “Şafaklamak” kelimesinin anlamının sorulduğu bölümde yarışmacı Kemal’in kararı dikkat çekti.
RİSK ALMADI
Akla ilk gelen seçeneği söylemek isteyen fakat risk almayan yarışmacı izleyenleri de şaşırttı.
ÇEKİLMESE 500 BİN TL KAZANABİLİRDİ
Yanıt verseydi doğru sonuca ulaşacak olan yarışmacı çekilerek 200 bin TL kazandı. Yarışmacı doğru yanıtı verseydi 500 bin TL'lik soruyu açtırabilecekti.
Hangisi ''şafaklamak'' kelimesiyle eş anlamlıdır?
A) Geri saymak
B) Çok özlemek
C) Uyumak
D) Sabahlamak
Cevap: D)