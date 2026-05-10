SGK tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, aile yapısının güçlendirilmesi stratejisi kapsamında doğum öncesi ve sonrası toplam izin sürelerinde artışa gidildi. Daha önce tekil gebeliklerde 16 hafta olan yasal süre 24 haftaya, çoğul gebeliklerde ise 18 haftadan 26 haftaya çıkarıldı. Düzenleme ile birlikte annelerin alacağı toplam rapor ödemelerinde de artış sağlandı.
8 HAFTALIK EK ÖDEME OTOMATİK YAPILACAK
Yeni düzenlemenin uygulama esaslarına göre, 1 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla istirahat raporu devam eden anneler için herhangi bir başvuru şartı aranmayacak. Kurum, bu kapsamdaki hak sahiplerine 8 haftalık ek ödemenin sistemsel olarak otomatik şekilde yatırılacağını bildirdi. Hak sahiplerinin ek ödeme için hastaneye veya sosyal güvenlik merkezlerine müracaat etmesine gerek kalmadı.
GERİYE DÖNÜK HAKLARDAN KİMLER YARARLANACAK?
Düzenleme, raporu daha önce sona eren anneleri de belirli şartlar dahilinde kapsıyor. 16 Ekim 2025 tarihinden itibaren doğum yapan ve rapor süresi 1 Mayıs 2026’dan önce biten anneler, işverenlerinin sistem üzerinden yapacağı bildirim sonrası ek ödemeden yararlanabilecek. Bu süreçte de bireysel bir başvuruya ihtiyaç duyulmadığı, işveren bildiriminin yeterli olacağı vurgulandı.
SİSTEMSEL GÜNCELLEMELER DEVAM EDİYOR
SGK, yeni sürelerin sisteme entegrasyonu için çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Yapılan bu köklü değişiklikle birlikte, çalışan annelerin iş hayatına dönmeden önce çocuklarıyla geçireceği sürenin uzatılması ve mali yüklerinin hafifletilmesi hedefleniyor.
Yeni izin süreleri ve ödeme takvimi, 1 Mayıs 2026 itibarıyla resmen yürürlüğe girdi.
