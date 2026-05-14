“Gamsız”, “Uyan”, “Yalnızım” ve “Yemin Ettim Sana” gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan Doğuş, katıldığı televizyon programında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Çocukluk yıllarında yetiştirme yurdunda yaşadığı zorlukları anlatan ünlü şarkıcının itirafları izleyenleri derinden etkiledi.
''ALTIMA KAÇIRDIM DİYE''
Doğuş, hayatına dair bilinmeyenleri anlattı. Küçük yaşta yetiştirme yurduna verildiğini söyleyen ünlü isim, çocukluk döneminde yaşadığı travmaları ilk kez bu kadar açık dile getirdi.
Anne ve babasının ayrılmasının ardından yurda yerleştirildiğini belirten Doğuş, o dönemde yaşadığı şiddeti şu sözlerle anlattı:
“O zamanlar yurtlar çok acımasızdı. Altıma kaçırdım diye çalışan hademelerden biri usturayla kolumu kesmişti. Sonra yurttan kaçtım.”
''ŞU AN ERKEK BİLE OLMAYABİLİRDİM''
Ünlü şarkıcının açıklamaları sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, özellikle yaşadığı travmalar dinleyenleri duygulandırdı.
Sokaklarda büyüdüğünü ifade eden Doğuş, yaşadığı ağır olayları anlatırken, “Kalbimden kurşunlandım, koltuk altımdan şişlendim, şu an erkek bile olmayabilirdim, çok uygunsuz yerlerimden bıçaklandım” sözleriyle dikkat çekti.
''SEVGİLİLERİMİN BAZILARINI ALDATTIM''
Özel hayatına dair samimi açıklamalarda da bulunan sanatçı, geçmiş ilişkileri hakkında “Sevgililerimin bazılarını aldattım” dedi.
''UÇAKTA AHLAKSIZ TEKLİF ALDIM''
Programda yaşadığı ilginç bir olayı da paylaşan Doğuş, uçakta bir kadının kendisine yaptığı teklifi anlatırken, “Evli olduğumu bildiği halde ahlaksız teklifte bulundu. Bana dediklerini söylesem bu programdan sonra kanal kapanır” ifadelerini kullandı.
