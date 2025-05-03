Başrollerinde Yasemin Özilhan, Kutsi, Melike Güner, Bekir Aksoy, Yeşim Ceren Bozoğlu, Devrim Nas ve Aysun Kayacı gibi isimlerin yer aldığı 'Doktorlar' dizisi 2006 yılından 2011 yılına kadar ekranlarda olmuştu.
Dizi biteli yıllar olsa da oyuncularıyla hâlâ gündeme geliyor. Önceki gün de dizinin 'Ela', 'Arslan' ve 'Hasan'ından bir sürpriz geldi.
Yasemin Özilhan, Devrim Nas ile Yağmur Atacan seneler sonra bir araya geldi, Anadolu Efes-Panathinaikos karşılaşmasını birlikte izledi.
Bu anları Yasemin Özilhan Instagram hesabından paylaştı.
Yasemin Özilhan oyunculuğu bırakmış Devrim Nas ve Yağmur Atacan ise ekranlarda boy göstermeye devam etmişti.
Oyuncuların yıllar içerisindeki değişimleri sosyal ise medyada gündem oldu.